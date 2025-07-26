Bitlis'te "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" sürüyor

Önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gelen gazeteciler, daha sonra Ahlat Müzesi, Emir Bayındır Kümbeti, Ulu Kümbet, Ahlat Sahil Kalesi, tarihi taş evler, Ahlat Taş İşçiliği Atölyesi ve Nemrut Dağı eteklerinde yer alan doğal alanları ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 20 gazeteci, Ahlat'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

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