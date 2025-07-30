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        Bitlis'te "Aile Yılı Etkinliği" düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:32
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        Bitlis'te "Aile Yılı Etkinliği" düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) Aile İletişim Atölyesi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, aile bağları, çocuk gelişimi ve sağlıklı yaşam gibi konularda bilgilendirildi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ailelerle sohbet etti ardından çocuklarla çiçek ekti.

        Doğa, orman ve yeşilliğin önemine değinen Demirer, "Aile toplumun temel yapı taşıdır. Hem sizler için, hem de devletimiz ve milletimiz için en önemli kurumların başında geliyor. Bu anlamda ADEM'lerimiz güzel işler yapıyorlar. Bildiğiniz gibi son dönemde ülkemizin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ormanlar ülkemiz için en önemli alanların başında geliyor. Bulduğumuz her yere ağaç dikeceğiz, yeşillendireceğiz ve onların bakımını güzelce yapacağız. En önemlisi de onları korumak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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