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        Hizan Kaymakamı Bilgin köyleri ziyaret etti

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:22
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        Hizan Kaymakamı Bilgin köyleri ziyaret etti
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        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Bilgin, Akşar, Keçeli, Ağılözü, Akçevre ve Ürünveren köyleri ile bunlara bağlı bazı mezraları ziyaret etti.

        Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Bilgin, fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceklerini söyledi.

        Bilgin'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Şiar Gümüş ve bazı muhtarlar eşlik etti.

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