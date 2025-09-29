Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Farklı ülkelerden ziyaretçiler, Bitlis'teki Kef Kalesi'ni gezdi

        Farklı ülkelerden Bitlis'e gelen 33 kişilik grup, Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'ni ziyaret etti, yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:53
        Farklı ülkelerden ziyaretçiler, Bitlis'teki Kef Kalesi'ni gezdi
        Farklı ülkelerden Bitlis'e gelen 33 kişilik grup, Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'ni ziyaret etti, yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Aralarında senaristlerin de yer aldığı ziyaretçileri, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun karşıladı.

        Akbaba ve Coşkun, kaleyi gezen ziyaretçilere kalenin tarihi ve yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Abdullah Akbaba, yaptığı açıklamada, Kef Kalesi'nin Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğindeki Van Gölü'ne hakim tepeye inşa edildiğini belirtti.

        Kalenin inşasında bazalt taşlarının kullanıldığını aktaran Akbaba, şunları kaydetti:

        "Şehir merkezinden 650 metre yükseklikteyiz. Tonlarca ağırlıktaki taşların buraya nasıl taşındığı hala çözülememiştir. Bu yönüyle Mısır piramitleri gibi gizemini korumaktadır. Kale 200 bin metrekare alanda alt şehir, üst şehir ve saray bölümlerinden oluşuyor. Kazıların şu ana kadar yalnızca yüzde 1'i tamamlanmıştır. Bugün sizleri dünyanın dört bir yanından buraya getiren şey de işte bu sırdır."

        Ziyaretçiler, daha sonra Doç. Dr. Coşkun'un rehberliğinde kalede kazı yapılan alanları gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

