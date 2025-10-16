Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te avukatlar, CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama yaptı

        Bitlis Barosu Genç Avukatlar Komisyonu, 2026'da yürürlüğe girecek Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:48 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:10
        Bitlis'te avukatlar, CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama yaptı
        Bitlis Barosu Genç Avukatlar Komisyonu, 2026'da yürürlüğe girecek Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Bitlis Adliyesi önünde açıklamayı okuyan Bitlis Barosu Genç Avukatlar Komisyonu Başkanı Baran Kutlu, CMK sistemi ile kamu hizmeti ifa ettiklerini ve hayatlarını idame ettirmeye çabaladıklarını söyledi.

        2026'de yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesi için görüşmeler ve bütçeleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kutlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin dört bir yanındaki genç avukatlar olarak Türkiye Barolar Birliği'ni, CMK Ücret Tarifesi belirlenirken etkin ve sorumlu bir rol almaya, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığını CMK ücretlerini sosyal devlet ilkesi doğrultusunda belirlemeye ve ödemeye, Türkiye Büyük Millet Meclisini, CMK sisteminin yapısal sorunlarını barolar ve TBB'nin katılımıyla giderecek yasal düzenlemeleri vakit kaybetmeksizin yaşama geçirmeye davet ediyoruz."

