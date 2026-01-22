Bitlis'te trafik polisleri acil durumlara müdahale için kar motoru kullanıyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte kar motoru kullanarak kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımcı oluyor, kazalara ve acil durumlara müdahale ediyor.



Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te görev yapan trafik polisleri, kar, fırtına ve tipiye rağmen ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için gece gündüz görev yapıyor.



Kısa süre önce kentte kullanılmaya başlanan kar motoru ile görev yerlerine hızlıca ulaşan ekipler, ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor.



Araçlarla ulaşımın güçlükle sağlandığı güzergahlara kar motoru ile giden trafik polisleri, hem yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyor hem de kazalara ve acil durumlara kısa sürede müdahale etme imkanı buluyor.



Bu sayede zamandan da tasarruf eden ekipler, insanların güvenli ulaşımını sağlamak için zorlu hava koşullarında fedakarca görev yapıyor.



- "Kar motorunun bize çok faydası oldu"



Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, AA muhabirine, kentte etkisini sürdüren kardan dolayı yoğun mesai yaptıklarını söyledi.



Araç ve teçhizatlarının 4x4 olmasının görev yaparken kendilerine çok büyük fayda sağladığını anlatan Altuntaş, şöyle konuştu:



"Yollar kapandığında özellikle yeni çevre yolu gibi eğimli yollarımızda yollar kapandığı için vatandaşlarımız orada mağdur olabiliyor. Bununla alakalı kar motorunu kullanmaktayız. Kar motoru kaza öncesinde, kaza anında ya da sonrasında olay yerine kısa sürede gitmemizi, yollarda kalan vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Bu, Türkiye'de bir ilk. Bitlis'te kullanmaya başladık. Bitlis'in kar şartları oldukça ağır geçiyor. Bu da personelimizin hızlı şekilde olay yerine intikalini gerçekleştiriyor."



Kar motoru ile hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Altuntaş, Bitlis Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tüm ekip ve teçhizatlarıyla 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu vurguladı.



Bitlis'te yılbaşından itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğunu, şu ana kadar trafik kazasının yaşandığı 5 noktaya kar motoruyla ulaştıklarını dile getiren Altuntaş, şunları kaydetti:



"Kazalarda vatandaşımıza yardımcı olduk ve bir an önce daha uygun yerlere taşıdık. Kar motoru ile özellikle kaza yapan vatandaşımızın bekleme sürelerinin kısalmasına yardımcı olduk. Motorumuzu kullanmaya devam edeceğiz. Acil durumlara hızlı şekilde gitmemiz vatandaşın bize olan güvenini daha da artırdı. Kar motoru karla kaplanan yolda rahatlıkla gittiği için bize çok faydası oldu."



- "Sağ olsun polis ekibimiz gelip bizi kurtardı"



Yolda mahsur kalan Nasır Kayaalp ise "Aracımız kara saplandı. Sağ olsun polis ekibimiz gelip bizi kurtardı. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ederiz." dedi.



Yolda kalan sürücüye yardım eden vatandaşlardan Yunus Demir de "Allah polislerimizden razı olsun. Burada kar, fırtına ve tipi var. Polislerimiz olmasaydı araba burada kalacaktı." ifadelerini kullandı.

