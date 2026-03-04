Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması seçmeleri yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın seçmeleri yapıldı.





Üniversitenin merkezi konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışmaya yoğun ilgi ve katılımın olduğunu söyledi.



Bütün katılımcılara teşekkür eden Elmastaş, "İnşallah bu organizasyon daha güzel bir şekilde devam edecektir. Bunun üniversitemizde yapılıyor olması, Müftülüğümüzün öncülüğünde iki kurumun birlikte yapıyor olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizim için de değerli bir program." dedi.



Üniversite olarak ilmi çalışmaların yanı sıra manevi mirası koruyan, onu yarınlara taşıyan gençlerin yetişmesine büyük önem verdiklerini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla bu tarz programlar, etkinlikler inşallah gençlerimizin manevi açıdan daha iyi yetişmesine de vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak başlı başına bir şereftir hepimiz için. Bu nedenle program bizim için anlamlı. Birazdan gençler burada Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bir yarışma gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara başarılar diliyorum."



İl Müftüsü Kadir Koçak ise, yarışmanın ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Bugün burada herhangi bir yarışma için değil kalplerimizi aydınlatan hayat rehberimiz olan bize hakkı, batılı, en iyiyi, en doğruyu anlatan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i dinlemek üzere araya geldik" diyen Koçak, "Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. 'İyilikte, güzellikte, iyi olan şeylerde, güzel olan şeylerde yarışın.' Bugünkü Kur'an-ı Kerim yarışması da bu amaca uygun bir etkinlik çünkü Allah'ın kelamını okuma noktasında öğrencilerimiz en iyi şekilde yetişecekler." diye konuştu.



İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Korosu'nun seslendirdiği ilahi ve kasidelerin ardından yarışmacı öğrenciler, jüri önünde belirlenen sure ve ayetleri okudu.



Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, dua edilmesiyle sona erdi.



Programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

