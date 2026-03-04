Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması seçmeleri yapıldı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın seçmeleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 19:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması seçmeleri yapıldı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın seçmeleri yapıldı.


        Üniversitenin merkezi konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışmaya yoğun ilgi ve katılımın olduğunu söyledi.

        Bütün katılımcılara teşekkür eden Elmastaş, "İnşallah bu organizasyon daha güzel bir şekilde devam edecektir. Bunun üniversitemizde yapılıyor olması, Müftülüğümüzün öncülüğünde iki kurumun birlikte yapıyor olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizim için de değerli bir program." dedi.

        Üniversite olarak ilmi çalışmaların yanı sıra manevi mirası koruyan, onu yarınlara taşıyan gençlerin yetişmesine büyük önem verdiklerini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla bu tarz programlar, etkinlikler inşallah gençlerimizin manevi açıdan daha iyi yetişmesine de vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak başlı başına bir şereftir hepimiz için. Bu nedenle program bizim için anlamlı. Birazdan gençler burada Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bir yarışma gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

        İl Müftüsü Kadir Koçak ise, yarışmanın ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        "Bugün burada herhangi bir yarışma için değil kalplerimizi aydınlatan hayat rehberimiz olan bize hakkı, batılı, en iyiyi, en doğruyu anlatan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i dinlemek üzere araya geldik" diyen Koçak, "Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. 'İyilikte, güzellikte, iyi olan şeylerde, güzel olan şeylerde yarışın.' Bugünkü Kur'an-ı Kerim yarışması da bu amaca uygun bir etkinlik çünkü Allah'ın kelamını okuma noktasında öğrencilerimiz en iyi şekilde yetişecekler." diye konuştu.

        İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Korosu'nun seslendirdiği ilahi ve kasidelerin ardından yarışmacı öğrenciler, jüri önünde belirlenen sure ve ayetleri okudu.

        Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, dua edilmesiyle sona erdi.

        Programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 228 kişilik ekiple çığ tatbikatı
        Bitlis'te 228 kişilik ekiple çığ tatbikatı
        Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi
        Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi
        BEÜ'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma heyecanı
        BEÜ'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma heyecanı
        Bitlis'te çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Bitlis'te çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Bitlis'te üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Bitlis'te üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Ahlat'ta dolunay hayranlık uyandırdı
        Ahlat'ta dolunay hayranlık uyandırdı