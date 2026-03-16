Bitlis'te köy yollarına düşen çığ ve heyelanlar temizlendi
Bitlis'te etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle bazı köy yollarına düşen çığ ve heyelanlar ekiplerce temizlendi.
Bitlis İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, vatandaşların güvenli şekilde ulaşımının sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından köy yollarına düşen kaya parçaları, toprak birikintileri ve kar yığınları iş makineleriyle temizleyen karla mücadele ekipleri, çığ riski bulunan bölgelerde de gerekli müdahaleleri yapıyor.
Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
