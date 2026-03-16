        Vakıflar Genel Müdürlüğü günde 120 bini aşkın kişiye iftar veriyor

        ŞENER TOKTAŞ - BERFİN SİDAR AŞİT - Vakıflar Genel Müdürlüğünün geleneksel iftar programı kapsamında ülke genelinde kurulan 150'den fazla iftar sofrasında ve evlere yapılan servislerle günlük 120 bini aşkın kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ramazanın maneviyatını yaşatmak hem de insanların kaynaşmasını sağlamak amacıyla tüm illerde iftar sofrası organizasyonlarını devam ettiriyor.

        Ülke genelinde kurulan iftar sofralarında birlik ve beraberlik ruhu geliştirilirken, evlere yapılan sıcak yemek yardımlarıyla da dayanışmanın en güzel örneği sergileniyor.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü de sorumluluk alanındaki Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Muş'taki 10 lokasyonda kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor.

        Bitlis'teki Tarihi Hazo Hanı'nda her gün 200 kişilik iftar sofrası kuran Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hazırladığı yemek ve iftariyelikleri de kentteki 125 hanede yaşayan 620 kişiye ulaştırıyor.

        Karla kaplı sokakları aşan vakıf görevlileri, her gün iftar saatinden önce evlerinde yemek yapamayacak durumda olanlara, yaşlılara, hastalara sıcak yemeklerini ve iftariyeliklerini teslim ediyor.

        - "İftar sofralarında vatandaşımızla ramazanın mutluluğunu yaşıyoruz

        Bitlis'te yapılan çalışmalara destek veren Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, AA muhabirine, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar faaliyetleriyle ilgili sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Muş'un, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında yer aldığını belirten Güneren, şöyle konuştu:

        "Yıllardır Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iftar faaliyetleri bu yıl da son derece düzenli şekilde devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 81 ilimizde 150'den fazla lokasyonda günlük 120 binin üzerinde kişiye iftar yemeği ikram ediyor. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanında da 10 ayrı lokasyonda evlere götürülmek veya salonlarda vatandaşlarımıza ikram edilmek iftar yemekleri hazırlanıyor. Bitlis'te 125 hanemizde 620 vatandaşımızın evine o gün pişirilen yemekler teslim ediliyor. Bitlis'te Hazo Hanı'nda da her gün 200 kişilik iftar yemeği hazırlanıyor."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütün yetkililerinin iftar programları kapsamında illeri ziyaret ettiğini kaydeden Güneren, "Hem hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor hem iftar sofralarında vatandaşımızla ramazanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde geleneksel hale getirdiği iftar sofralarını bu yıl da kurduklarını dile getirdi.

        Güneren'in katılımıyla Bitlis'te vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Ayan, "Vatandaşlara yemeklerimizi ikram ederken çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımıza çikolatalar, oyuncaklar hediye ettik. Ailelere hayırlı iftarlar dileğinde bulunduk, şimdiden bayramlarını kutladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
