Vakıflar Genel Müdürlüğü günde 120 bini aşkın kişiye iftar veriyor

ŞENER TOKTAŞ - BERFİN SİDAR AŞİT - Vakıflar Genel Müdürlüğünün geleneksel iftar programı kapsamında ülke genelinde kurulan 150'den fazla iftar sofrasında ve evlere yapılan servislerle günlük 120 bini aşkın kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.



Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ramazanın maneviyatını yaşatmak hem de insanların kaynaşmasını sağlamak amacıyla tüm illerde iftar sofrası organizasyonlarını devam ettiriyor.



Ülke genelinde kurulan iftar sofralarında birlik ve beraberlik ruhu geliştirilirken, evlere yapılan sıcak yemek yardımlarıyla da dayanışmanın en güzel örneği sergileniyor.



Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü de sorumluluk alanındaki Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Muş'taki 10 lokasyonda kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor.



Bitlis'teki Tarihi Hazo Hanı'nda her gün 200 kişilik iftar sofrası kuran Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hazırladığı yemek ve iftariyelikleri de kentteki 125 hanede yaşayan 620 kişiye ulaştırıyor.



Karla kaplı sokakları aşan vakıf görevlileri, her gün iftar saatinden önce evlerinde yemek yapamayacak durumda olanlara, yaşlılara, hastalara sıcak yemeklerini ve iftariyeliklerini teslim ediyor.



- "İftar sofralarında vatandaşımızla ramazanın mutluluğunu yaşıyoruz



Bitlis'te yapılan çalışmalara destek veren Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, AA muhabirine, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar faaliyetleriyle ilgili sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.



Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Muş'un, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında yer aldığını belirten Güneren, şöyle konuştu:



"Yıllardır Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iftar faaliyetleri bu yıl da son derece düzenli şekilde devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 81 ilimizde 150'den fazla lokasyonda günlük 120 binin üzerinde kişiye iftar yemeği ikram ediyor. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanında da 10 ayrı lokasyonda evlere götürülmek veya salonlarda vatandaşlarımıza ikram edilmek iftar yemekleri hazırlanıyor. Bitlis'te 125 hanemizde 620 vatandaşımızın evine o gün pişirilen yemekler teslim ediliyor. Bitlis'te Hazo Hanı'nda da her gün 200 kişilik iftar yemeği hazırlanıyor."



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütün yetkililerinin iftar programları kapsamında illeri ziyaret ettiğini kaydeden Güneren, "Hem hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor hem iftar sofralarında vatandaşımızla ramazanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde geleneksel hale getirdiği iftar sofralarını bu yıl da kurduklarını dile getirdi.



Güneren'in katılımıyla Bitlis'te vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Ayan, "Vatandaşlara yemeklerimizi ikram ederken çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımıza çikolatalar, oyuncaklar hediye ettik. Ailelere hayırlı iftarlar dileğinde bulunduk, şimdiden bayramlarını kutladık." diye konuştu.

