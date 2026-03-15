Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

        Bitlis Emniyet Müdürlüğünce, şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

        Bitlis Emniyet Müdürlüğünce, şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polisevindeki programda şehit aileleri ile Emniyet Müdürlüğü personeli bir araya geldi.


        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa katılan emniyet mensupları ve şehit aileleriyle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.


        Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve bağımsızlığı için gerektiğinde canını feda eden emniyet mensupları ile şehitlerin kıymetli emanetleri olan şehit aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Vali Karakaya, "Toplumumuzun huzuru için büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim. Bu vesileyle vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecenizi tebrik ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın sizlere, ailelerinize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


        İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, şehitlerin emanetleri olan aileleriyle ve teşkilat mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

        Emekliliğe ayrılan Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cahit Şahin'e Vali Ahmet Karakaya ve Şensoy tarafından plaket takdim edilmesiyle sona eren programa emniyet mensupları ve şehit ailelerinin yanı sıra Tatvan 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Paralimpik tekvandocu Nurcihan'ın hedefi 2028 Los Angeles
        Paralimpik tekvandocu Nurcihan'ın hedefi 2028 Los Angeles
        Bitlisli taekwondocu Nurcihan Ekinci'nin hedefi 2032 Paralimpik Oyunları
        Bitlisli taekwondocu Nurcihan Ekinci'nin hedefi 2032 Paralimpik Oyunları
        Bitlis'te çatılardaki kar tehlikesi devam ediyor
        Bitlis'te çatılardaki kar tehlikesi devam ediyor
        Eren Stadyumu'nda kar temizliği
        Eren Stadyumu'nda kar temizliği
        Tatvan'daki trafik kazasında ölü sayısı 3 oldu: Kazada ağır yaralanan 6 ayl...
        Tatvan'daki trafik kazasında ölü sayısı 3 oldu: Kazada ağır yaralanan 6 ayl...
        Bitlis'te otomobil TIR'a çarptı: Karı-koca öldü, 5 kişi de yaralı
        Bitlis'te otomobil TIR'a çarptı: Karı-koca öldü, 5 kişi de yaralı