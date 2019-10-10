Vali Çağatay’dan öğretmenlere kalite etiketleri

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, makamında düzenlenen programda okul idarecilerine ve öğretmenlere kalite etiketlerini verdi.

Vali Oktay Çağatay, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen etwinning faaliyetleri kapsamında 2018 yılında Bitlis’te Avrupa ve ulusal çapta proje çalışması yapan öğretmen ve idarecilere kalite etiketlerini verdi. Proje hakkında Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz’dan bilgi alan Vali Çağatay, kalite etiketi alan öğretmen ve idarecileri tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Proje kapsamında Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi ile Bitlis Anadolu Lisesi okulları Avrupa Kalite Etiketi, Bitlis Tatvan Yoncabaşı Ortaokulu ile Bitlis Bölükyazı Köyü İlkokulu Ulusal Kalite Etiketi ve dört öğretmen de ulusal kalite etiketi aldı.

Kalite etiketi takdiminde öğrenci Mualla Kulu, kendisinin yapmış olduğu ebru çalışmasını Vali Oktay Çağatay’a hediye etti.

BİTLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.