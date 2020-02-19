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Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Bitlis Belediyesi bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi, önümüzdeki günlerde sahneleyeceği 'Paydos' adlı oyun için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Bitlis Belediyesi bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi, önümüzdeki günlerde sahneleyeceği ‘Paydos’ adlı oyun için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Cevat Fehmi Başkut’un ‘Paydos’ adlı oyununda öğretmenlik mesleğinin önemine ve bütün zorlu şartlara rağmen mesleğini yapmaya çalışan bir öğretmenin hayatı anlatılıyor. 15 kişilik bir grupla çalışmalarını sürdüren ekip, önümüzdeki günlerde seyircileriyle buluşacak. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı tiyatro eğitmeni Cihan Olan, çalışmalara 3 ay önce başladıklarını belirterek, "Bitlis Belediyesine ait TOKİ 4. Etap Kültür Merkezinde 3 ay önce başlamış olduğumuz drama ve uygulamalı tiyatro eğitimleri sonunda, Paydos adlı yetişkin oyunu ve ‘Ormandaki Dostluk’ adlı çocuk oyunu çalışmalarına başladık. Yaş grubunu ayırmaksızın başlanan eğitim sürecine yoğun bir talep oldu. Şu an 15 öğrenci ile oyun çalışmalarına devam ediyoruz. Yoğun hava şartlarına rağmen ekibin bir kısmını çarşı merkezinden belediyenin aracıyla ulaşımlarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde hazırladığımız oyunumuzla seyircilerimizle buluşacağız. Umarın gerekli ilgiyi görürüz. Çocuk oyunumuzla köy ve merkezdeki okullarda da sahne alacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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