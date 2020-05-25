Tatvan'da camilerin ibadete açılması hazırlığı

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– Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; ilçedeki camilerin yeniden ibadete açılması, Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesi ile ibadethanelerde alınacak tedbirlerin belirlenmesi konusu masaya yatırıldı. Alınması planlanan tedbirler üzerine istişarelerde bulunuldu.

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