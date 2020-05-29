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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da bir bina karantinaya alındı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Tatvan'da bir bina karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Fuar Mahallesi Akasya Caddesi No:17'de pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantina tedbirinin uygulanmasına ve binaya giriş çıkışların 29.05.2020 tarih ve saat 20:00 itibariyle ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca karara aykırı hareket edenler hakkında adli işlem başlatılarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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