Tatvan'da bir bina karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.



Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Fuar Mahallesi Akasya Caddesi No:17'de pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantina tedbirinin uygulanmasına ve binaya giriş çıkışların 29.05.2020 tarih ve saat 20:00 itibariyle ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca karara aykırı hareket edenler hakkında adli işlem başlatılarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

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