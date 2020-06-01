Araçta esrar ele geçirildi

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<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.<br>Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan V.D. ve V.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-01 16:09:00<br>

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