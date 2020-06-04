(Özel) Van Gölü Havzası’ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı: “Türkiye’de bulunan 400 kelebek türünden 230’u Van Gölü Havzası’nda uçuyor” “Van Gölü Havzası’nda bulunan en değerli kelebek türleri; ‘Romanov Gelinciği’, ‘Step Fistosu’, ‘Zegris’ ve ‘Rozenin Çokgözlüsü’dür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Van Gölü Havzası’ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı: “Türkiye’de bulunan 400 kelebek türünden 230’u Van Gölü Havzası’nda uçuyor” “Van Gölü Havzası’nda bulunan en değerli kelebek türleri; ‘Romanov Gelinciği’, ‘Step Fistosu’, ‘Zegris’ ve ‘Rozenin Çokgözlüsü’dür”

İHA

Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nın kelebek türleri kayıt altına alınıyor.

(Özel) Van Gölü Havzası’ndaki kelebek türleri kayıt altına alınıyor BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı: “Türkiye’de bulunan 400 kelebek türünden 230’u Van Gölü Havzası’nda uçuyor” “Van Gölü Havzası’nda bulunan en değerli kelebek türleri; ‘Romanov Gelinciği’, ‘Step Fistosu’, ‘Zegris’ ve ‘Rozenin Çokgözlüsü’dür”

Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nın kelebek türleri kayıt altına alınıyor.
Türkiye'de tespit edilen 400’den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Van ve Bitlis’teki doğa fotoğrafçıları ile kelebek gözlemcileri de her yıl nisan ayı başından eylül ayı sonuna kadar olan 6 aylık zaman diliminde farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi. Oktay Subaşı; el değmemiş doğası, yüksek dağları, sulak alanları, çayır ve meraları, zengin bitki örtüsü, zirai ilaçlamanın diğer bölgelere göre daha az yapılması gibi faktörlerin Van Gölü Havzası’ndaki popülasyon ve tür çeşitliliğinin zenginliğini artırdığını ifade etti.
20 yıldır Van Gölü Havzası’nın kelebek türlerini fotoğrafladığını belirten Subaşı, özellikle “Romanov Gelinciği”, “Step Fistosu” ve “Zegris” gibi endemik ve değerli kelebek türlerinin Bitlis bölgesinde, “Rozenin Çokgözlüsü” türünün de Van'da yaşadığını ifade etti.

“Bitlis ve Van’da Türkiye’nin her yerinde görülemeyen çok önemli kelebek türleri uçuyor”
Adilcevaz ilçesinde belirlenen alanlarda kelebek çekimleri yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, “Boş zamanlarımda fotoğrafçılığı hobi olarak yapmaktayım. Daha çok doğa fotoğrafçılığıyla uğraşmaktayım. Uzun yıllardır Van Gölü Havzası’nda uçan kelebek türlerini fotoğraflamaktayım. Van Gölü Havzası Türkiye’deki uçan toplam kelebek türü sayısı açısından önemli bir çeşitliliğe sahip. Türkiye’deki toplam tür sayısı 400’ü aşkın, Van Gölü Havzası’nda da bu kelebeklerin 230’dan fazlası şu ana kadar kayıt altına alınmış durumda. Gerek Bitlis’te ve Van ilinde Türkiye’nin her yerinde görülemeyen çok önemli kelebek türleri uçmaktadır. Bu özelliği ile birçok doğa fotoğrafçısı, kelebek gözlemcisi bu kelebekleri görmek ve fotoğraflamak için Van Gölü Havzası’na geliyor. Bu yıl pandemiden dolayı maalesef çok fazla kelebek gözlemcisi gelemedi. Ama bu süreç inşallah en kısa zamanda biterse yine birçok kelebek gözlemcisi bölgemizde uçan bu güzel kelebek türlerini kayıt altına almak için geleceklerdir. Van Gölü Havzası’nda 230’a yakın kelebek türünün uçtuğunu belirtmiştim. Bu türler içerisinde bazıları endemik türler, yani sadece Van Gölü Havzası’nda görülebilen türler. Daha çok bu türler için kelebek gözlemcileri tarafından bölgemiz ziyaret ediliyor. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedecek olursak, şu an bulunduğumuz arazide ‘Romanov Gelinciği’ kelebeğinin uçuş dönemindeyiz. Bu kelebek Van Gölü Havzası’nda görülebilmektedir. Kelebeklerin uçuş dönemleri farklıdır. Her kelebeği aynı mevsimde görme imkanımız yok. Bitki türüne ve besin bitkisine göre kelebekler farklı dönemlerde uçabilmekteler. Şu an bulunduğumuz arazide Romanov Gelinciği, onun dışında Step Fistosu ve Zegris gibi güzel kelebek türlerinin uçuş dönemindeyiz. Yine Van ilinde de önemli kelebek türleri uçmaktadır. Bunlardan ‘Rozenin Çokgözlüsü’, yine ‘Şehzade’ kelebeği, ‘İran Ateşi’ gibi türler Türkiye’de sadece bu bölgede görülebilmektedir. Bu da kelebek gözlemciliği ile uğraşan birçok doğa fotoğrafçısının bölgemizi ziyaret etmesini sağlıyor” dedi.

“Bitlis’te 200’e yakın kelebek türü uçuyor”
Van Gölü Havzası’nda uçan kelebek türlerinin çoğunun Bitlis bölgesinde görüldüğüne dikkat çeken BEÜ Öğretim Görevlisi Subaşı, “Van Gölü Havzası’nda uçan 230 tür kelebeğin 200’e yakını Bitlis’te uçuyor. Ben şu ana kadar 150’den fazla kelebek türünü fotoğrafladım. Amacım Bitlis’te uçan tüm kelebek türlerini fotoğraflamak. Aynı zamanda Van ilinde zaman zaman belirlediğimiz arazilere giderek kaydı alınmayan kelebek türlerini fotoğraflamaya çalışıyoruz. Bugün düşündüğümüz türlerin hepsini arazide bulduk. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla yıl boyunca kelebek türlerini fotoğraflamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kelebekleri fotoğraflarken de çok keyif alıyoruz”
Doğa fotoğrafçısı Bahadır Çapan da, öğretmen olarak görev yaptığını belirterek, “Boş zamanlarımda fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Bugün Adilcevaz sahillerine kelebek fotoğrafları çekmeye geldik. Doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğimiz için değerli türlerden olan ‘Romanov Gelinciği’ ve ‘Zegris’ gibi kelebekleri fotoğraflamaya, bunun yanında arazide ‘Step Fistosu’ ve benzeri değerli türlerin fotoğraflarını çekmeye geldik. Belirlediğimiz bölge ve arazileri gezerek bu kelebek türlerini fotoğraflıyoruz. Kelebekleri fotoğraflarken de çok keyif alıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti
Bitlis´te öldürülen terörist, Binbaşı Akuş'u şehit eden bombayı patlatmış
YEREL HABERLER Bitlis´te öldürülen terörist, Binbaşı Akuş'u şehit ...
Vali Çağatay operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çağatay operasyonda yaralanan askerleri ziyaret ...
Bitlis’te “Turizm” konulu toplandı
YEREL HABERLER Bitlis’te “Turizm” konulu toplandı
Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e ...
Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Başkan Tanğlay çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay çalışmaları inceledi
Zabıta ekipleri korona için sokakta
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri korona için sokakta
Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması
YEREL HABERLER Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ...
Kaymakam Özkan'dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Özkan'dan operasyon bölgesindeki askerlere ...
Tatvan’da parklar ve oyun grupları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Tatvan’da parklar ve oyun grupları dezenfekte ...
Bitlis’te eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te eroin ele geçirildi
Bitlis’te bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bitlis’te bir apartman karantinaya alındı
Bitlis Belediyesinden ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden ilaçlama çalışması
Bitlis'te otomobil ile TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te otomobil ile TIR'da uyuşturucu ele ...
Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ok ve yay üretiyor
YEREL HABERLER Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ok ve yay ...
(Özel) Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığı 3 aylık aradan sonra yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X