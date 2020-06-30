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Ahlat’ta tarım ürünlerinin pazarlanması için sanayi kuruluşları artıyor Ahlat’ta yüzde 50 hibeli 2,5 milyon liralık bakliyat eleme ve paketleme fabrikasının temeli atıldı

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projelerle çiftçilerin ürünlerinin paketlenerek pazarlanması için sanayi kuruluşları kuruluyor.

Ahlat’ta tarım ürünlerinin pazarlanması için sanayi kuruluşları artıyor Ahlat’ta yüzde 50 hibeli 2,5 milyon liralık bakliyat eleme ve paketleme fabrikasının temeli atıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projelerle çiftçilerin ürünlerinin paketlenerek pazarlanması için sanayi kuruluşları kuruluyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi amacıyla Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapılan yüzde 50 hibe destekli projeyle ilçenin Kırklar Mahallesi’nde kurulacak olan Best Demircan Bakliyat Paketleme ve Eleme Tesisinin temeli atıldı. Düzenlenen temel atma törenine Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve davetliler katıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat’ta 17’nci fabrikanın temelini attıklarını söyledi. Çoban, “Dünya bir korona virüs sürecini yaşarken, aslında bir ekonomik kriz de yaşıyor. İnşallah Allah bir an önce insanlığın bu musibetten kurtulmasına imkan verir. Çünkü fevkalade sıkıntılı bir süreç. Ama arkasından da o dev devletleri de perişan eden, sıkıntıya sokan bir ekonomik kriz de geldi arkasından. Fakat bir hakkın teslimi adına bunu paylaşmakta fayda görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün üniteleriyle bir taraftan bu pandemi ile olan mücadeleyi gerçekleştirirken diğer taraftan da elbette ki etkileniyoruz bu krizi fevkalade sağlıklı yönetmiş ve bugün bakın yine gurur verici bir tablo, yüzde 50 hibeyle yani takriben 2,5 milyon liralık bir yatırımın yüzde 50’sini bakanlığımızın hibesiyle gerçekleştirdiğimiz bir yatırımı Allah nasip ederse biraz sonra hep beraber temelini atacağız. Büyük bir istikrarı yakalamışız, doğru bir istikrarı yakalamışız, ülke olarak sağlıklı bir istikrarı yakalamışız, ilçe olarak sağlıklı bir istikrarı yakalamışız. Şu anda bu fabrika ilçemizdeki 17’nci fabrikamız. İlimizin içerisinde bu kapasitede endüstriyel yatırımı gerçekleştirmiş başka bir adreste yok. Bu yatırımı gerçekleştiren başta iş sahibi Demircan ailesi ve sonrada kaymakamlığımızın ve belediyemizin birlikte yürütmüş olduğu proje ofisini ve aynı zamanda tarım teşkilatını, kısacası emeği olan herkesi kutluyorum. Allah mübarek etsin, hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Best Demircan Bakliyat Paketleme ve Eleme Tesisi sahibi Yusuf Demircan da, proje bedelinin 2 milyon 531 bin lira olan ve yüzde 50’si hibe olarak karşılanacak olan tesiste bakliyat ürünlerinin eleme ve paketlenmesi yapılarak pazarlanmasının sağlanacağını söyledi. Demircan, “İlçemize bugün 2 bin 500 metrekare kapalı bir alan olarak bir tesis kurmak üzereyiz. Projemiz Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programıdır. Projeyi Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi yaptı. Toplam proje bedelimiz 2 milyon 531 bin lira. Bu projenin yüzde 50’si hibe olarak verilecek. Projemiz bakliyat eleme paketleme tesisi olarak inşa edilecek. Yaklaşık 3 ay içerisinde projenin tamamlanarak 30 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Tesisimiz ilçede üretilen bakliyat ürünleri ve yaklaşık 57 bin ton kuru fasulye katma değer kazandırılarak çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağız” diye konuştu.
Tesis sahibi Yusuf Demircan, temel atma programlarına katılan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile kurum amirleri ve projelerinin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ile Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi personellerine teşekkür etti.

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