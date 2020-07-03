(Özel) Doğal maden suyuna büyük ilgi Ahlat'ın Otluyazı köyünde çıkan doğal maden suyu yıllardır vatandaşlar tarafından şifa niyetine tüketiliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çıkan doğal maden suyu vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ahlat ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Otluyazı köyü Soğaz mevkiinde çıkan doğal maden suyu, yıllardır vatandaşlar tarafından şifa niyetine tüketiliyor. 4 ayrı kaynaktan çıkan şifalı maden suyunun başta böbrek hastalıkları olmak üzere birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. Böbrek rahatsızlığı olan veya taş düşüren vatandaşların çoğu kaynak başına gelerek buradaki suyu tüketirken, ayrıca yanlarında getirdikleri pet şişelere doldurdukları doğal maden suyunu evlerine götürüyor. Çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği maden suyu gün içinde büyük ziyaretçi çekiyor.

İstanbul’dan Ahlat’a gelen Abdullah Erdoğan adlı vatandaş, aslen Malazgirtli olduğunu belirterek, her yıl Malazgirt’e geldiğini ve Malazgirt’ten de ailesi ile gelerek doğal maden suyu içip petlere doldurup götürdüğünü söyledi. Erdoğan, “Malazgirtliyim İstanbul’da oturuyorum. 50 yaşındayım kendimi bildim bileli bu şifalı suyu biliyorum. Her yıl memleketime geliyorum. Memleketime gelince de bu maden suyuna da muhakkak gelirim. Bu su şifalı bir sudur, böbrek taşları için birebirdir. Abim geçen yıl hastaydı geldi bu suyu içti şifasını buldu. Bizim de yine bu sene yolumuz düştü buraya gelmek nasip oldu. Ayrıca pet şişelere doldurup yanımda İstanbul’a götüreceğim. İnşallah oradaki insanlarda faydalanacak” dedi.

Kayseri’den Ahlat’a gezmeye gelen doğa fotoğrafçısı ve öğretim görevlisi Uğur Aydın da, “Buralara fotoğraf çekmeye geldik bize bu maden suyunun şifalı olduğunu söylediler. Bizde bu maden suyunu içmeye geldik. Gerçekten de marketlerden aldığımız maden suyundan hiçbir farkı yok. Özellikle bu maden suyunun böbrek taşlarına çok iyi geldiği söylendi. Bizlerde Kayseri’ye götürmek için bidonlara bu maden suyundan doldurduk. Bu maden suyu özellikle şifa arayanlar için birebir. Rahatsızlığı olanların buraya gelmelerini öneririm” diye konuştu.

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