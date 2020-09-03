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Bitlis’te 75 EBA destek noktası açılacak

İHA

Bitlis’te 75 EBA destek noktası açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ankara'da canlı olarak katıldığı ve Türkiye’de 81 ilde açılışını gerçekleştirdiği EBA destek noktası, Bitlis’te de açıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam eden öğrenciler için Bitlis’te EBA destek noktaları oluşturuldu. EBA destek noktasında teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilere gerekli imkanlar sunulacak.
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aş zamanlı olarak Nurullah Eren Lisesinde EBA destek noktasını açtıklarını belirtti. Bu hafta sonuna kadar 75 EBA destek noktasını daha hazır hale getireceklerini ifade eden Korkmaz, “EBA destek noktasında öğrencilere dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunuluyor. Bu alanlar okulların tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrenciler tarafından kullanılabilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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