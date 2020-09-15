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Van Gölü'nün derinliklerindeki gizem dalışlarla gün yüzüne çıkıyor

İHA

Van Gölü'nün derinliklerindeki gizem dalışlarla gün yüzüne çıkıyor

Van Gölü’ne yeni keşif için dalan dalgıçlar, gölün gizemini gün yüzüne çıkarıp dünyaya tanıtmaya devam ediyor.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün derinliklerindeki gizem yeni dalışlarla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sualtı görüntüleme uzmanı İshak Geylani, Van Gölü’nün su altı güzelliklerini keşfetmek için dalışlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Her dalış programında etkileyici görüntülerle karşılaştıklarını ifade eden Geylani, “Tatvan ilçesinde başlatmış olduğumuz çalışma Gevaş ve Ahlat’a kadar ulaştı. Keşfettiğimiz yerler ve bulgular Van Gölü’nün etrafında Ortaçağ’da yaşamış insanların olduğunu kanıtlıyor. Tatvan dalgıçlık olarak amacımız, Van Gölü’nün gizemini, sırlarını gün yüzüne çıkarıp dünyaya tanıtmak. İnsanlara sualtı dünyasını sevdirmek ve bizden sonraki nesile temiz bir gelecek bırakmak için bilinçlendirme çalışmaları yapmak” dedi.
Her yıl tarihe merakı olan yaklaşık 3 bin dalıcıyı dalış merkezimizde ağırladıklarını ifade eden Geylani, “Aynı zamanda sertifikalı dalış eğitimi ve gezi turları düzenliyoruz. Her yıl tarihe merakı olan yaklaşık 3 bin dalıcıyı dalış merkezimizde ağırlıyoruz. Bunların yaklaşık 600’ü yurtdışından geliyor” ifadelerini kullandı.

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