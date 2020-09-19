Bitlis Belediyesi merdivenleri yeniliyor

Bitlis Belediyesi, dik ve dar sokaklara yapılan merdivenlerde yoğun bir yenileme çalışması yürütüyor.

Bitlis Belediyesi, talep doğrultusunda yeni merdivenler de yaparken, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran düzenlemelere de devam ediyor. Bu kapsamda Bitlis'in farklı mahallelerindeki dik ve dar sokaklara yeni merdivenler yapan Bitlis Belediyesi, mevcut merdivenlerde de yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye tarafından yeni yapılan merdivenler ve yenileme çalışmaları, vatandaşlar için büyük sorun olan merdiven problemini ortadan kaldırıyor. Merdivenlerin bakım ve onarımını yapan belediye, paslanmaz çelik korkuluklarla merdivenleri daha güvenli ve kullanışlı hale getirirken, yürüyüş için zorlu olan sokaklarda yeni merdivenlerin yapımı da devam ediyor. Belediye, Zeydan, 8 Ağustos, Gazibey, Atatürk, Saray ve İnönü mahallelerinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı merdivenlerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis’te kent estetiği için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda dik yokuşlu sokakları merdivenlerle daha kullanışlı hale getirdiklerini söyledi. Yeni yapılan merdivenlerin yanı sıra mevcut merdivenleri de revize ettiklerini ifade eden Başkan Tanğlay, vatandaşlar için sıkıntılı olan sokaklara öncelik verdiklerini vurguladı. Vatandaşların memnuniyetine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Tanğlay, "Bitlis’te vatandaşlarımızın huzuru ve memnuniyeti için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşların isteklerini dikkate alıyoruz. Talepler doğrultusunda yolları daha kullanışlı hale getirmek için merdiven inşa ederek mahalle sakinlerinin büyük bir sorununu çözüyoruz. Ayrıca mevcut merdivenleri de yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyoruz" dedi.

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