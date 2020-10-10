Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Durak ve yönetimi Kaymakam Yelek’i ziyaret etti

MemurSen ve EğitimBirSen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hizan Kaymakami Muhammed İkbal Yelek’i makamında ziyaret etti.
MemurSen ve EğitimBirSen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, yönetim kurulu üyeleri ve Eğitim BirSen Hizan Şube Başkanı Ercan Özdemir ve yönetimi Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek’i makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan sendika başkanları samimi bir ortamda geçen görüşmeden dolayı Kaymakam Muhammed İkbal Yelek’e teşekkür ettiler. Kaymakam Yelek de MemurSen'in ilçedeki ahengin sağlanmasında önemli bir misyona sahip olduğunu belirterek, ziyaret nedeniyle Başkan Durak ve yönetimine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.