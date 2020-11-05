TEMA Vakfı temsilcilerinden Başkan Geylani’ye ziyaret

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bitlis İl Temsilcisi Hülya Durmaz, Tatvan İlçe Temsilcisi Edanur Altan Oruk ve Mutki İlçe Temsilcisi Kenan Orak, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TEMA Vakfı Bitlis İl Temsilcisi Hülya Durmaz, gelecekle ilgili projelerinin olduğunu ve bu projeleri gerçekleştirmek için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. TEMA Vakfı'nın çok sayıda gönüllüsü olduğunu söyleyen Durmaz, "Gelecek nesillere yaşanılabilir bir şehir bırakmak istiyoruz. Doğasıyla, havasıyla, yeşil alanlarıyla ama her şeyden önemlisi bilinci yüksek bazı değerlerin farkında olan eğitilmiş bir nesil yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de, belediye ve şahsı adına Tatvan’da erozyonla mücadele ve ağaçlandırma konusunda TEMA Vakfı ile ortak projeler üzerinde güzel çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, “TEMA Vakfı gerek üyeleri gerekse gönüllüleri ile ülkemizde çok güzel çalışmalar yürütmekte. Bizde belediye olarak yeşil alanların artması ve erozyon ile mücadele konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah TEMA Vakfı ile güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

TEMA Bitlis İl Temsilcisi Hülya Durmaz, Tatvan İlçe Temsilcisi Edanur Altan Oruk ve Mutki İlçe Temsilcisi Kenan Orak tarafından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye plaket verildikten sonra TEMA Vakfı gönüllüsü rozeti takıldı.

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