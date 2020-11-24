Vali Çağatay’dan Öğretmenler Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında “Başöğretmen” unvanını aldığı ve her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çağatay, “Saygıdeğer öğretmenlerimiz, yüksek ideallerle insanlarımızı aydınlık bir geleceğe taşıyan ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerlememizi sağlayan, mümtaz şahsiyetlerdir. Ülkemizin nitelikli insan gücünü eğiterek hayata hazırlamakta, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize ait olduğu aşikardır. Gelecek kuşakların iyi yetişmeleri ve donanımlı olmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadırlar. Hayatlarımızı aydınlatan öğreti, öğüt ve örnek davranışlarıyla rol model olan öğretmenlerimiz, omuzladıkları bu kutsal vazifeyi, layıkıyla yerine getirmektedirler. Milletimiz, kültür ve medeniyetimiz, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğretmenlerimizi her zaman aziz ve muteber saymıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; sahip oldukları ilmi ve irfanı öğrencilerine aktaran, çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için canla başla çalışan bu güzide mesleğin mensubu öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsi görevi icra ederken ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anar; bu ülkeye tıpkı kendileri gibi faydalı olacak ve hizmet edecek vatan evlatları yetiştirmeleri temennilerimle sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım” dedi.

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