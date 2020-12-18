Bitlis´te 47 kaçak göçmen yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette, 47 kaçak göçmen yakalandı. Sevkiyatı gerçekleştiren 1 kişi tutuklandı.

Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 47 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler il göç idaresine teslim edilirken, sevkiyatı yapan H.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-18 11:25:13



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