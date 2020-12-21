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Bitlis´te PKK operasyonunda 630 kilo amonyum nitrat ve mühimmat ele geçirildi

DHA

Bitlis´te PKK operasyonunda 630 kilo amonyum nitrat ve mühimmat ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK´ya yönelik operasyonunda 3 sığınak tespit edilirken, 630 kilo amonyum nitrat, çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK´ya yönelik Çayırbaşı köyü kırsalı Onak Ormanları bölgesinde 'Yıldırım16 Sehi Ormanları Şehit J.Er Kadir Güler 2020-11 Operasyonu' düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 3 sığınak tespit edilirken, 630 kilo amonyum nitrat, 6 jelikan bidon, 9 adet teneke içinde tuzaklanmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği,  2 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı, 1 akü, 10 litre motor yağı, 2,5 litre benzin, 5 kilo tütün, 100 sigara sarma kağıdı, 700 kilo çeşitli gıda malzemeleri, giyim ve mutfak malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-12-21 11:42:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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