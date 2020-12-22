Bitlis´te kar yağışı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te kurak geçen dönemin ardından bu sabah kar yağmaya başladı. Kentte kar yağışının, 2 gün etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bitlis´te sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçelerde de etkili oldu. Kar kalınlığının merkezde 2 santimetreye ulaştığı kentte meteoroloji yetkilileri, yağışın 2 gün süreceğini açıkladı. Güne kar manzarasıyla başlayanlar, işlerine gitmek için araçlarının üstünü kaplayan karları temizledi. Ana yolların açık olduğu Bitlis´te, Karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, karla mücadele için hazır tutuluyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-22 10:13:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.