Bitlis´te kar yağışı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te kurak geçen dönemin ardından bu sabah kar yağmaya başladı. Kentte kar yağışının, 2 gün etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bitlis´te sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçelerde de etkili oldu. Kar kalınlığının merkezde 2 santimetreye ulaştığı kentte meteoroloji yetkilileri, yağışın 2 gün süreceğini açıkladı. Güne kar manzarasıyla başlayanlar, işlerine gitmek için araçlarının üstünü kaplayan karları temizledi. Ana yolların açık olduğu Bitlis´te, Karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, karla mücadele için hazır tutuluyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-12-22 10:13:29
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