Bitlis'te araçta 10 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polis ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta 10 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, araçta 10 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü E.D., gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-03-25 15:12:09



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