        Haberler Gündem Çevre Bitlis'te 110 bin dekarda kuru fasulye üretimi | Son dakika haberleri

        Bitlis'te 110 bin dekar alanda 37 bin ton kuru fasulye üretimi

        Türkiye'nin yemeklik kuru fasulye ihtiyacının yüzde 13.6'lık, tohumluk fasulye üretiminde ise yüzde 46'lık kısmının karşılandığı Bitlis'te hasat dönemi başladı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, tohumluk fasulyede Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Ahlat'ta bu yıl 110 bin dekar alanda 37 bin ton fasulye üretimi yapıldığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 14:14 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:14
        Doğu Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden olan Ahlat ilçesindeki kuru fasulye hasadı, yaklaşık 10 gün önce başladı.

        Çiftçileri ziyaret eden Vali Karakaya da hem hasada katıldı, hem de çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Tarlada önceden biçilen ve kuruması beklenen kuru fasulyenin paketlenmesi için fabrikalara teslim ediliyor.

        Vali Karakaya, bu yıl sıcaklardan dolayı verimin istenilen düzeyde olmamasına rağmen 110 dekar alanda 37 bin ton fasulye elde edildiğini söyledi.

        Vali Karakaya, Bitlis'in özellikle Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde fasulye üretiminin yapıldığını belirterek, "Bitlis, yemeklik kuru fasulyede 4’üncü sırada. Toplam 110 bin dekarda 37 bin ton civarında yemeklik kuru fasulye üretimimiz var. Yüzde 13,6 üretimle 4’üncü sıradayız. Buna ek olarak tohumluk kuru fasulyede ise 3 bin dekarda yaklaşık bin 100 tonluk kuru fasulyeyle ülke üretiminin yüzde 46'sını gerçekleştiriyoruz ve Türkiye'de 1'inci sıradayız. Ben insanımız için üreten alın teri döken kıymetli çiftçi kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Onlara bol kazançlar, bereketli üretimler diliyorum" dedi.

        Tarladaki hasadın ardından kuru fasulye ayrıştırma ve paketlemesinin yapıldığı fabrikaya da giden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, fabrikanın işleyişi ve süreçle ilgili bilgi aldı.

