Vali Karakaya, Bitlis'in özellikle Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde fasulye üretiminin yapıldığını belirterek, "Bitlis, yemeklik kuru fasulyede 4’üncü sırada. Toplam 110 bin dekarda 37 bin ton civarında yemeklik kuru fasulye üretimimiz var. Yüzde 13,6 üretimle 4’üncü sıradayız. Buna ek olarak tohumluk kuru fasulyede ise 3 bin dekarda yaklaşık bin 100 tonluk kuru fasulyeyle ülke üretiminin yüzde 46'sını gerçekleştiriyoruz ve Türkiye'de 1'inci sıradayız. Ben insanımız için üreten alın teri döken kıymetli çiftçi kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Onlara bol kazançlar, bereketli üretimler diliyorum" dedi.