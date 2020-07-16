İHA

Bitlis’in Ahlat ilçesinde koronavirüs vakası tespit edilen bir bina karantinaya alındı.

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki İkikubbe Mahallesi Anayol Caddesi Şehit Murat Sarıgül Sokak No:51/A adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Binada ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.