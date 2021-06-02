Bitlis kırsalında teröristlerle çatışma: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."
AA'nın haberine göre; açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.
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