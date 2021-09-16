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Haberler Gündem 3. Sayfa Koronavirüs'e yenik düştü! Son dakika: Aşı olmayan bir anne adayı daha hayatını kaybetti - VİDEO HABER
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Bir anne adayı daha! Kahreden haber!

Bartın'da, 7 aylık hamile olan Meral Demiroğlu (37), korona virüse yenik düştü. Anne adayının bebeği kurtarıldı. Hayatını kaybeden anne adayı toprağa verildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Demiroğlu'nun aşısız olduğu öğrenildi

Koronavirüs'e yenik düştü! Son dakika: Aşı olmayan bir anne adayı daha hayatını kaybetti - VİDEO HABER
Bir anne adayı daha! Kahreden haber!
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İHA

Bartın’ın Ulugeçitkadı köyünde yaşayan 1 çocuk annesi ve 2. çocuğuna 7 aylık hamile olan Meral Demiroğlu’na (37) 1 hafta önce virüs teşhisi konuldu.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre durumu ağır olan Demiroğlu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

7 AYLIK BEBEK SEZARYENLE ALINDI

Hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 aylık bebek ise sezaryen ile sağlıklı bir şekilde alındı. Hayatını kaybeden hamile kadın için Ulugeçitkadı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım sağlarken hayatını kaybeden hamile kadının eşi Birol Demiroğlu’nun güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kadının aşısız olduğu öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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