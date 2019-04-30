Biyometrik imza güvenli mi?

Türk Ekonomi Bankası (TEB),iş süreçlerinde “Biyometrik imza” kullanımını başlatarak hem doğayı korumayı hem zaman tasarrufu yapmayı hedefliyor.

BİYOMETRİK İMZA NEDİR?

Her alanda etkisini gösteren dijitalleşmenin en fazla etkilediği sektörlerin başında bankacılık sektörü geliyor. TEB, tablet veya telefonlara uygun kalem ya da el ile atılan “Biyometrik imza”yı, start up ekosisteminden çıkan ve Fintech partnerlerinden olan Techsign ile hayata geçirdi.

BİYOMETRİK İMZA GÜVENLİ Mİ?

Güvenlik açısından kağıda atılan imzaya oranla daha fazla veri içermesi sayesinde kişisel bilgi güvenirliğini arttıran “Biyometrik İmza” sistemi; imzanın atılma hızı, hızlanma, yavaşlama, bastırma veya çekme, ritmi ve yazma açısındaki değişiklikleri de göz önünde bulunduruyor.

Her geçen gün yeniliklerin ve gelişmelerin yaşandığı bankacılık sektöründe ıslak imza dönemi kapanmaya başlıyor. Dijitalleşme, hayatın her alanında etkisini büyük bir hızla gösteriyor.