The Economist'e cevap: Bizi izlemeye devam edin

İngiliz The Economist dergisi, Türk ekonomisindeki gelişmeleri "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" diyerek mercek altına aldı.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 26, 2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise The Economist'in makalesine sosyal medya hesabından verdiği cevapta “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.
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