The Economist'e cevap: Bizi izlemeye devam edin 0:00 / 0:00

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İngiliz The Economist dergisi, Türk ekonomisindeki gelişmeleri "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" diyerek mercek altına aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise The Economist'in makalesine sosyal medya hesabından verdiği cevapta “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.