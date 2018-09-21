Bizim Hikaye 39. bölümüyle geçtiğimiz akşam saat 20.00'de ekrana geldi. Filiz'in kardeşlerini geri kazanmak için yeni bir mücadeleye girdiği 39. bölümün ardından izleyiciler 40. bölümde yaşanacakları merak etmeye başladı. Bizim Hikaye 40. bölümle ilgili önemli ipuçlarını barındıran fragman yayınlandı. İşte Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 39. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Barış’tan hayatının darbesini yiyen Filiz, bundan sonra kalbini bütün erkeklere kapatmış, kendini sadece kardeşlerine adamaya karar vermiştir. Fakat çok geçmeden ikinci darbe de Minibollardan gelir. Zengin hayatına iyice alışmış olan Minibollar eski hayatlarına dönmek istememekte ve ablalarına karşı ilk defa ciddi şekilde cephe almaktadırlar. Küçük kardeşlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Filiz’in artık tek amacı onları geri kazanmaktır. Bunun içinse para kazanması gerektiğini farkındadır. Bu yolda en büyük destekçileri Çiçek ve Tülay olur ama işler umdukları gibi gitmez ve en kötüsü ise hayat Filiz’i en beklemediği yerde Barış’la sınamaya devam eder.

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye 39. bölümün hemen ardından dizinin izleyicileri 40. bölümde yaşanacakları merak etmeye başladı. Yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı:

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