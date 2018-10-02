Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye Perşembe akşamı 40. son bölümü ile ekranlara geldi. Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarmaya devam etmektedir. Bilmediği bu durumun Barış’ı da tüketmekte olduğudur. Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümünde de heyecan bekleniyor.

BİZİM HİKAYE 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bizim Hikaye dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE DİZİSİNİN 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarmaya devam etmektedir. Bilmediği bu durumun Barış’ı da tüketmekte olduğudur. Barış Filiz’e karşı hayatının en zor rolünü oynarken, Filiz de kardeşleriyle en zor sınavını vermeye hazırlanmaktadır. Bir yandan onlara iyi bir gelecek hazırlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan genç kızlığa geçişin sancısını yaşayan Kiraz’ın yanlış yollara sapmasını önlemeye çalışacaktır.







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