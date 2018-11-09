Bizim Hikaye 47. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Bizim Hikaye'de Kiraz'ın bulunmasıyla derin bir nefes alan Filiz, Barış ile Selim'in kavga etmesiyle zor anlar yaşadı. Bölümün sonunda Barış'ta Filiz'de yeni bir başlangıç teklifiyle karşı karşıya kaldılar. Nihal, Barış'ın elini tutarken Selim'de Filiz'in elini tuttu. Bizim Hikaye 46. son bölüm ve 47. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİZİM HİKAYE 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu, ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 47. yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 46. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kiraz'ın ortalıktan kaybolması herkesi alarma geçirmiş, dört bir koldan yürütülen aramalar sonuç vermedikçe Filiz delirecek noktaya gelmiştir. Bunlardan habersiz olan Barış ise mesafeli de olsa Filiz’le iletişim halinde kalabilmenin rahatlığıyla tüm dikkatini oğlunun sağlığına vermeye çalışmaktadır.

Ancak hiç beklemediği anda gelen bir telefon, onun bu kararını ters yüz etmeye yeter. Kiraz'ı içine düştüğü çıkmazdan kurtarma çabası, Filiz’le Barış’ı bir kez daha bir araya getirir.

Başlarda sorun olmadığını düşünseler de, kısa sürede aralarındaki mesafeyi korumakta zorlandıklarını fark ederler. İkisinin arasındaki çekim, Selim’le Barış arasında büyük rezalet çıkmasına neden olunca Filiz bu duruma bir dur demesi gerektiğini fark eder.

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