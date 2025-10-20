Kasım ayı, alışveriş tutkunları için yılın en cazip dönemi olmaya hazırlanıyor. “Black Friday” ya da Türkiye’deki adıyla “Efsane Cuma” indirimleri öncesi markalar vitrinlerini yenilerken, tüketiciler de büyük kampanyaların başlangıç tarihini bekliyor. Peki, bu yıl Black Friday hangi gün başlayacak, indirimler ne kadar sürecek? İşte detaylar...