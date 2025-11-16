Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Black Friday tarihi: Black Friday ne zaman? Kasım ayı indirim tarihleri ne zaman?

        Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte alışveriş sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Her yıl milyonlarca tüketiciyi ekran başına ve mağazalara çeken "Efsane Cuma" indirimleri için geri sayım sürüyor. Giyim, teknoloji, kozmetik ve market ürünlerinde hazırlanan dev kampanyalar, markaların rekabetini kızıştırırken, tüketicilerin de merakla beklediği 2025 Black Friday tarihleri netleşmeye başladı. Peki bu yıl indirim maratonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

        Giriş: 16.11.2025 - 21:03 Güncelleme: 16.11.2025 - 21:03
        1

        Kasım ayı, alışveriş dünyasının en yoğun dönemlerinden birine kapı aralıyor. Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak bilinen Black Friday indirimleri için markalar, yılın en avantajlı fırsatlarını sunmak üzere hazırlıklarını hızlandırdı. Online platformlardan mağazalara kadar birçok noktada büyük kampanyalar planlanırken, yüz binlerce tüketici indirimlerin başlangıç tarihini şimdiden araştırmaya başladı. Peki 2025 Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

        2

        BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2025?

        Kasım indirimleri yani efsane cuma indirimleri Kasım ayının son Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlıyor.

        3

        EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Black Friday yani Kasım Ayı indirimleri bir ay boyunca yani yılbaşına kadar devam edecek.

