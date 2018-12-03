2011'de başlayan ve şimdilerde beşinci sezonu beklenen Black Mirror'ın yeni sezonu dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Tüm dünyada ilgiyle izlenen ve teknolojinin insan hayatına etkilerini anlatan Black Mirror'ın 5. sezon tarihi şimdiye kadar bilinmiyordu. Ancak dizinin 5. sezon tarihi Netflix tarafından Twitter'da yanlışlıkla açıklandı.

İnternet yayın servisinin NXOnNetflix hesabından atılan ve daha sonra silinen aralık ayı içerik listesinde dizinin ilk bölümün yayın tarihi yer aldı.

Silinen Twitter paylaşımına göre Netflix'in merakla beklenen dizilerinden olan Black Mirror'ın yeni sezon ilk bölümü Black Mirror: Bandersnatch, 28 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

İNTERAKTİF BÖLÜM OLACAK

Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin sorunlarını, yeni teknolojilerin getirdiklerini ele alan Black Mirror dizisi 5. sezonda izleyicilerini ilginç bir sürprizle karşılayacak. Black Mirror yeni sezon bölümlerinden birinde interaktif bir bölüm de olacak.

Tam olarak net bir açıklama yapılmasa da dizinin yeni sezonunda izleyicilerin seçimine göre ilerleyecek bir bölüm olacak. Yani hikayenin sonuna seyirciler karar verecek.

BLACK MIRROR BLACK MUSEUM'UN KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ