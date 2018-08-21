Blackburn Rovers - Reading maç önü

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Blackburn Rovers, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Reading takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Blackburn Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Reading son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 541 kodlu maçı oynayanlar; Blackburn Rovers galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Reading galibiyet oranı 4.00. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.
Blackburn Rovers önceki hafta Newcastle United mücadelesinde 1-0 kazandı.
Reading, Bristol City karşılaşmaında 2-3 kazandı.
Blackburn Rovers, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.
Reading ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Reading, 0 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ