Blake Lively'ye destek veren Kate Beckinsale setlerde yaşadığı taciz olaylarını anlattı

Kate Beckinsale, sette her gün sarhoş olan bir erkek oyuncunun kendisine hakaret ettiği set anısını anlattı.

"Ben ve ekip, onun repliklerini öğrenmesi için günde altı saat bekliyorduk" diyen Kate Beckinsale, "Bu, tüm film boyunca akşamları kızımı göremeyeceğim anlamına geliyordu. Stüdyonun cevabı, beklerken stüdyo alanında dolaşabilmem için bana bir bisiklet vermek oldu. Sonra, bana bu kişi 'kaltak' dedi" şeklinde konuştu.

"İki film setinde çok sıkı bir diyet ve egzersiz programına tabi tutuldum, adetim tamamen kesildi" diyen ünlü oyuncu, aksiyon filmlerinden birinde, erkek oyuncunun bir dövüş sahnesi çekerken kendisine fiziksel zarar verdiğini söyledi. Daha sonra yaralandığını söylediğinde oyuncular tarafından dışlandığını da ekledi.