Blake Lively'ye destek veren Kate Beckinsale setlerde yaşadığı taciz olaylarını anlattı

Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, rol arkadaşına cinsel taciz davası açan Blake Lively'ye destek verdiğini açıklarken, kendisinin setlerde yaşadığı taciz ve kötü muamele olaylarını bir video ile Instagram'da anlattı.

Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye yönelik cinsel taciz şikâyetinin ardından Kate Beckinsale de kendi korku hikâyelerini paylaştı.

Kate Beckinsale; "Lively'e bunun herkesin karşılaştığı eski bir sorun olduğunu vurguladığı için minnettarım. Bu durum devam ediyor" dedi.