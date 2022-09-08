Blinken'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ziyaretinde Kiev'de bir çocuk hastanesini de ziyaret etti.

Blinken'in ziyareti, Ukrayna'nın savaşta olumlu ilerleme kaydettiğini açıklaması ve Rusya'nın kontrolündeki Harkov'da bazı bölgeleri ele geçirdiğini açıklamasının ardından geldi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA YARDIM PAKETİ

Associated Press'in haberine göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO müttefikleri ülkelerden üst düzey yetkililerle katılacağı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini onayladığını söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.