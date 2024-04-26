Blinken, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geliyor ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısı ve Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası mutabakatını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geleceği bildirildi. Bu Blinken'ın 7 Ekim'den beri İsrail'e yaptığı 7. ziyaret olacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 26.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:10 facebook

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