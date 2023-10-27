Bloomberg HT özel tanıtımla duygulandırdı Bloomberg HT Cumhuriyetimizin 100. yılını çok özel bir tanıtımla kutladı

Bloomberg HT, özel tanıtımla duygulandırdı... İzleyicileri gururlandıran ve yoğun hisler yaşatan tanıtım, nice fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin önemini, 100'üncü yılın coşkusunu bir kez daha vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sesiyle duygulandıran tanıtım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın gururunu tüm izleyicilere yaşattı.

İşte Bloomberg HT’nin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı özel tanıtımında yer alan o anlamlı sözler;

Hedefi bağımsızlık olan bir halk

Küllerinden milli mücadeleyle doğan bir ulus

Bu topraklara adanmış bir ömür

Nice büyük fedakârlıklarla kurulan bir vatan

Demokrasiyle gelen, özgürlüklere sahip çıkan nesiller, yeni yüz yılda cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak…

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun!