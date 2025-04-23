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        BM Genel Sekreteri Guterres'ten dayanışma mesajı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından dayanışma açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:25
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        BM'den dayanışma mesajı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

        Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.

        Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.

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