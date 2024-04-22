BM, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı soruşturma talep etti - Dünya haberleri

BM, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı soruşturma talep etti - Dünya haberleri

BM, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı soruşturma talep etti Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin haberlerin çok endişe verici olduğunu, mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 22.04.2024 - 19:58 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:58 facebook

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