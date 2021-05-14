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BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı yoğun saldırıların ardından BM Genel Sekreteri Guterres,yaptığı açıklamada, "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü" dedi

BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı
Guterres'ten Gazze çağrısı
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İşgalci İsrail, Gazze'ye şimdiye kadarki karşı en yoğun saldırısını gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı harekatın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum" diyen Guterres "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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