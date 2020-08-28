BM Koordinatörü:

Kendi imkanlarıyla yeniledi! Siz bir de içini görün

AA

Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli grupların İsrail tarafına yanan balon göndermeyi sonlandırması, Tel Aviv yönetiminin ise Gazze'ye akaryakıt girişine izin vermesi gerektiğini belirtti.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında son günlerde artan gerginliğe de değinen Mladenov, "Mevcut şartlarda hiçbir ara buluculuk çabası gerginliğin önlenmesi ve durumun iyileştirilmesi konusunda başarılı olmaz." ifadesini kullandı.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Gazze'de yaşayan Filistinliler ise söz konusu yöntemle İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Hava saldırılarının yanında İsrail, 12 Ağustos'ta yine Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanmasını ve bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.