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        BM: İsrail yasağına rağmen UNRWA görevini sürdürüyor

        irleşmiş Milletler (BM), İsrail Meclisi'ndeki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetleri İsrail tarafından yasaklanmıştı. Ancak BM, UNRWA'nın görevini sürdürdüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:46
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        BM: UNRWA görevini sürdürüyor
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        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Meclisi'ndeki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamaya yönelik yasanın yürürlüğe girmiş olmasına rağmen ajansın görevini yerine getirmeye devam ettiğini bildirdi.

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Dujarric, "Bölgedeki meslektaşlarımızla irtibattayız. Görevlerini yerine getirmeye ve hizmet vermeye devam ediyorlar." bilgisini vererek, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki UNRWA kliniklerinin açık olduğunu, Gazze'de ise insani yardım operasyonlarının sürdüğünü dile getirdi.

        UNRWA'nın bölgede kalma ve görevini yerine getirmede kararlı olduğunu aktaran Dujarric, UNRWA binalarında BM bayrağının sallanmaya devam ettiğini bildirdi.

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        Kuzeyden güneye giden Filistinli sayısı 462 bini aştı

        Dujarric, işgal altındaki Netzarim Koridoru'nun pazartesi açılmasının ardından yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmeye devam ettiğini kaydetti.

        Halihazırda 462 bini aşkın kişinin güneyden kuzeye geçtiğini kaydeden Dujarric, aynı zamanda kuzeyden güneye de hareketlilik olduğunu aktardı.

        Dujarric, bu yönde rakamların daha düşük olduğunu, yaklaşık 1400 kişinin kuzeyden güneye yöneldiğini bildirdi.

        İsrail, Batı Şeria'da aralıktan bu yana 30 kişiyi öldürdü

        İşgal altındaki Batı Şeria'daki durumla ilgili ise Dujarric, İsrail'in "operasyonlarının" genişleyerek sürdüğünü belirtti.

        Dujarric, aralık ayından bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2'si çocuk olmak üzere 30 kişinin ölümüne neden olduğunu kaydetti.

        Cenin Mülteci Kampı'ndan 3 bin 200'den fazla ailenin yerinden edildiğini belirten Dujarric, dün de İsrail saldırısında 10 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

        Dujarric, BM'nin sivil ölümlerini ve sivil altyapıya saldırıları kınadığını vurguladı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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